Para 2021 homicidios dolosos disminuirán en Guanajuato.- Diego Sinhue

León, Guanajuato.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo prometió que para el 2021 los homicidios dolosos van a disminuir en la entidad.

Esto luego de que con 3 mil 821 víctimas, de acuerdo a la última cifra oficial, el 2020 se convirtiera oficialmente en el año más violento en la historia del Estado.

Rodríguez Vallejo afirmó que tras la detención de José Antonio Yépez “El Marro”, el Gobierno federal retiró a mil elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército del municipio de Celaya.

El Mandatario estatal comentó que desconoce el motivo por el que se transfirieron los militares a otras entidades. Sin embargo, no afectará la estrategia de seguridad, debido a que se trataba de un apoyo extraordinario de la Federación.

“Nosotros seguimos trabajando muy bien con los que están en la región, con la Guardia, con los de la Zona Militar. Reforzamos muy bien Celaya con la llegada de varios policías militares, al frente con (Miguel Ángel) Simental”.

El Gobernador comentó que el trabajo en materia de seguridad va por buen rumbo en la entidad y se está combatiendo de manera frontal al crimen organizado. Logrando en lo que va de su Administración la detención de alrededor de 950 integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima y otros 850 del Cártel Jalisco Nueva Generación.

No, ni me avisaron, yo me di cuenta que ya se iban. Pero, es un tema que hay que preguntarles a ellos (Federación) (…) Sí hay mucha coordinación, yo no les digo donde están las fuerzas estatales (…) No tienen que pedirme permiso ni avisarme son elementos de ellos y aparte más los de fuerzas especiales”.