Para evitar accidentes, inician construcción de ciclovía en glorieta de Sa Juan Bosco

León, Guanajuato.- Este lunes iniciaron obras de construcción para la nueva ciclovía del bulevar San Juan Bosco, el tramo será desde el bulevar Las Torres hasta bulevar Aristóteles.

Esta nueva alternativa para ciclistas, tendrá una longitud de 1.3 kilómetros sobre el arroyo vehicular que circula desde la glorieta del Monumento a San Juan Bosco hasta Aristóteles.

Realmente si la ocupamos mucha gente que andamos en nuestro transporte, no hay carril para nosotros desde que acaba la glorieta, tengo cinco años usando bici y me ha tocado ver varios atropellos”, comentó Juan Carlos Salas, un mensajero en bicicleta que a diario usa el bulevar para llegar a su trabajo.

Las obras iniciaron apenas este lunes y ya se pueden observar algunos trabajadores municipales adecuando la entrada y salida de la glorieta que conectará la ciclovía ya existente en el bulevar hacia el nuevo tramo exclusivo para bicicletas.

Vivo en San Pedro y trabajo en Piletas, ese camino lo he recorrido por 30 años en bici y me han tocado cantidad de atropellados y accidentes, a mi no me ha pasado nada por que me voy ‘quedito’ y por la banqueta, pero hay lugares aquí donde ya no hay espacio y se obliga uno a meterse a la calle”, dijo Patricio Guerrero, quien se mostró aliviado por el próximo espacio exclusivo para bicis.