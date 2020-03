Para muchos, dejar de trabajar no es opción

Irapuato.- Todos los días, comerciantes ambulantes y trabajadores en oficios salen a buscar el sustento diario para sus familias, por eso para ellos no es una opción quedarse en casa durante la cuarentena por el Covid-19.

Jorge Antonio Martínez, de oficio bolero, dijo que cuando “la cosa se ponga grave”, tendrá que resignarse a dejar su sitio de trabajo en los portales de la calle Santos Degollado del Centro Histórico, pero por el momento no tiene opción.

Contó que desde que el virus llegó al municipio, ha notado la disminución de ciudadanos en la zona centro centro, lo que provoca que menos personas ocupen sus servicios, llevándose a casa 40 pesos por día de dos boleadas, cuando le va mal.

Indicó que muchas personas que viven al día tienen que recurrir a solicitar préstamos de dinero para salir adelante, y que si no tienen trabajo, no podrán cubrir sus pagos, por lo que trabajarán hasta que las autoridades gubernamentales se los prohíban.

Para Fernando López Guzmán, quien vende elotes en la plazuela Miguel Hidalgo, es preferible salir a trabajar que quedarse en casa, pues ahí no puede producir dinero para darle de comer a su familia.

Acostado en mi cama no voy a sacar dinero, ya cuando nos digan que no definitivamente, pues no venimos, ahorita estamos trabajando con más higiene, lavamos todo, pero ya hay menos gente, algunos vendedores ya no vinieron porque pierden, no venden nada”, enfatizó.