Para nosotros no hay Buen Fin, afirman comerciantes en Celaya

Celaya.- El Buen Fin no comenzó para todos ya que comerciantes del Tianguis de los Lunes y de la Zona Centro de Celaya reportaron bajas ventas.

“¿Cuándo empieza el Buen Fin? Para nosotros no hay eso”, aseguró un vendedor de ropa del Tianguis de los Lunes que ni siquiera sabía que este año se extenderían las promociones.

El inicio del Buen Fin este año coincidió con el retorno del semáforo naranja debido al aumento de casos de Covid-19.

A pesar de que en el Tianguis de los Lunes se ha colocado filtros en los accesos, solo se pidió usar el cubrebocas y se aplica gel antibacterial pero no se tomaba la temperatura de las personas.

Las aglomeraciones se dieron principalmente en las inmediaciones del tianguis, ya que en su interior los grandes pasillos lucieron semivacíos.

Así ha estado en las últimas semanas, para nosotros no hay buen fin, no podemos ofrecer los grandes descuentos porque de por si no hemos vendido nada, la gente solo viene a ver y no compra, parece como si estuviera de vacaciones”, aseguró una vendedora de lociones.