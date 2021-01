Paramédicos de Cruz Roja desconocen cuándo serán vacunados contra el COVID-19

Salamanca.- A pesar que junto con la familia, son los primeros en tener contacto con enfermos de COVID, personal de la Cruz Roja Salamanca, no tiene fecha para que les sea aplicada la vacuna contra el coronavirus y desde el inicio de la pandemia 4 paramédicos han sido contagiados con el virus.

Desde la semana pasada, personal del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG), comenzó a recibir la vacuna contra el Coronavirus, pero en Cruz Roja Salamanca los paramédicos refieren que ellos aún no tienen fecha.

Junto con las familias de los pacientes, el personal de Cruz Roja que atiende el llamado para llevar a un enfermo de COVID, son las primeras personas en tener contacto con quien porta el virus”, refirió el Doctor José María Rostro Fernández, Presidente del Consejo de la Delegación Cruz Roja Salamanca.

Recordó que desde el inicio de la pandemia, cuatro elementos de Cruz Roja Salamanca, han padecido COVID.

“Afortunadamente, no tuvieron mayores complicaciones, se recuperaron en sus casas, dos de ellos también laboran en hospitales de gobierno, pero eso no quiere decir que no pertenezcan a nuestra institución”, dijo.

Resaltó que los paramédicos de Cruz Roja no sólo tienen el riesgo de contraer COVID-19 al atender o trasladar a un paciente cuyo contagio está confirmado, sino también al atender a otro ciudadano por algún percance, el cual podría ser asintomático.

José María Rostro finalizó reiterando que desconocen cuándo se podría aplicar la vacuna anti COVID al personal de esta institución.

Estamos seguros que en su momento la recibirán, tenemos confianza de ello”, señaló.

