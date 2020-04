Paran labores agentes de Tránsito ante asesinatos de compañeros, en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Un paro laboral de agentes de Tránsito y Policía Vial de Celaya se llevó a cabo en el Centro de Moritoneo por la inseguridad que se registró en las últimas 48 horas.

Desde las 6:00 de la mañana cerca de 35 oficiales se reunieron en el patio del centro, ubicado en la colonia Las Américas.

Uniformados y con las patrullas se negaron a salir a trabajar.

La petición fue una reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental y el director de Tránsito, Francisco Frías.

Uno de los agentes, quien no mencionó su nombre por seguridad, mencionó que un ambiente tenso de incertidumbre y miedo se vive en la corporación.

En 48 horas han sido asesinados 3 agentes de Tránsito, el primero fue Alejandro Rangel y después Juan Carlos y José Mario, quienes fueron asesinados cuando acudieron al velorio del primero.

Al reunirse con altos mandos, los agentes solicitaron mejor sistema de comunicación, equipamiento y estar armados.

Miguel Ángel Simental mencionó que en un mes y medio se hará la petición para que los policías viales estén armados y presenten examen de control y confianza.

No hay ningún paro. Se platicó con ellos de lo que aconteció porque no fue en su turno. No hubo ningún reclamo y escuchamos sus peticiones" dijo.