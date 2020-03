Paran ministeriales a Uber, por falta de protocolo provocan manifestación

Irapuato, Guanajuato.- Conductores UBER amenazaron con bloquear totalmente un sentido de la circulación del bulevar Mariano J. García, luego de que agentes ministeriales le cortaron la circulación a uno de sus compañeros.

Ocurrió minutos después de las 4 de la tarde de este lunes.

Todo inició cuando un empleado del servicio ejecutivo circulaba en dirección al bulevar Villas de Irapuato, en un automóvil Volkswagen tipo Vento, del año, color blanco.

Estando en circulación, una mujer y un hombre, con armas de fuego, se le atravesaron en un automóvil Nissan blanco, tipo Sentra, con estrobos.

Subió los vidrios, le pidieron que bajara, pero él solicitó que se identificaran antes de descender de su coche.

Los agentes ministeriales se identificaron, bajó pero durante 10 minutos solo miraban el auto de un punto a otro, pero no le explicaban el motivo por el cual lo obligaron a detener la marcha.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video

El UBER se vio en la necesidad de solicitar el apoyo de sus compañeros, quienes comenzaron a llegar, hasta que se reunieron entre 30 y 35 ejecutivos.

Eso obligó a los agentes ministeriales también a solicitar apoyo a la corporación ministerial y la intervención de Policía Municipal y Tránsito, inclusive intervino el director de la Policía Municipal, Fernando Navarrete Aldaco.

Mientras los UBER con sus coches bloqueaban dos de los tres carriles de circulación, tránsitos buscaban quitarles placas, lo que puso más tensa la situación.

Nos estamos manifestando porque la patrulla blanca del Ministerio Público paró a esta unidad, ya le pedimos por favor que nos dijera que si trae armas, que si trae alguna droga, nos lo hagan saber, pero nos dijo una ministerial que no va hablar

Nos estamos manifestando y le estamos diciendo, no hay agresiones, no hay nada, es una manifestación, no puede porque quitar placas, estamos manifestándonos jefe, nos estamos manifestando”, comentó un líder UBER.