'Parecen bodegas', critica Salim Inforum Irapuato; Alcalde pide recursos

Irapuato.- El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez solicitó que se considere recurso para mejorar la infraestructura del Inforum Irapuato y que empresas operadoras especializadas participen en el recinto, luego de que el diputado Local del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, señalara que el recinto parece más dos bodegas comerciales que un centro expositor.

Durante la sesión de la Comisión de Turismo Itinerante del Congreso del Estado, el legislador indicó que en Irapuato se necesitan proyectos de “tiros de precisión”, comprometiendo a las autoridades estatales y municipales a buscar estrategias para mejorar la ocupación hotelera y la atracción de eventos.

“Yo no sé por qué lo llaman Inforum, son dos bodegas de Aurrera, son dos bodegas el Inforum, con todo respeto lo digo, lo conozco perfectamente, desde hace 15 años que se hicieron, no se si ya se les metió aire acondicionado, supongo que no tiene o no se (...) hay que meterle una buena lana al Inforum”, destacó Salim Allé.