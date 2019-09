Parejas del mismo sexo no pueden casarse en Guanajuato

Guanajuato capital.- Las parejas del mismo sexo que quieran casarse en el estado tendrán que esperar el momento que a la diputada Cristina Márquez Alcalá le resulte pertinente para revisar la iniciativa de reforma al Código Civil que contempla legalizar las uniones igualitarias.

La semana pasada, durante la reunión de la Diputación Permanente, la perredista Claudia Silva Campos, acusó que integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso local están violando la Constitución y tratados internacionales al negarse a discutir la reforma al Código Civil relacionada con matrimonios igualitarios.

Silva Campos recordó que en octubre del año pasado el grupo parlamentario del PRD presentó una iniciativa de reforma en este sentido y hasta ahora sigue en trámite.

Sin embargo, para la diputada del PAN, el tema no es una prioridad y respondió así a su compañera:

Como presidenta tengo la facultad de poder determinar qué asuntos vamos a tratar en las comisiones, yo me he dado a la tarea de desahogar los temas y la propuesta que me parece que debemos ir desahogando y un tema fundamental en el que me enfoqué este año fue el de seguridad pública...he ido desahogando los temas y los otros los iré desahogando en el momento que me resulte pertinente, conforme los vaya agendando en las comisiones”.