Paro en UG se extiende por plantón de Zamarripa

León.- Tras la ausencia del Fiscal General del Estado Carlos Zamarripa Aguirre en la reunión convocada por estudiantes de la UG este jueves, en la Sede San Carlos de esta casa de estudios continúa el paro de labores de manera indefinida.

Estudiantes continuaron con manifestaciones luego de enterarse que el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre no asistió a la reunión pactada entre alumnos y autoridades estatales, municipales y de la universidad.

En la reunión estuvieron presentes el rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, el alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro y a autoridades estatales como como el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez; sin embargo, la ausencia del fiscal del estado provocó inconformidad entre los estudiantes, quienes abandonaron la reunión con el grito "Sin los cuatro no hay trato".

Estudiantes exigen presencia del fiscal Carlos Zamarripa en las negociaciones. Foto: Dulce Muñoz

El paro en San Carlos

Los estudiantes en el plantel San Carlos continuaron con el paro de labores e incluso realizaron pintas en las cuales se puede leer "Zamarripa te queremos presente". Señalaron que no es negociable llegar a un acuerdo con el resto de las autoridades si no se presenta el Fiscal del Estado.

"Está mal que no haya asistido porque no nada más en Guanajuato se están presentando estos casos de violencia y es muy importante que todas las autoridades tomen cartas en el asunto. Es su trabajo garantizar nuestra seguridad y esto que hizo el fiscal una mentada de madre. Este movimiento es una llamada de atención a las autoridades porque no está bien que nos estén ignorando, deberíamos importarles también nosotros como estudiantes y en el caso de la universidad si no nos cuida, ¿qué prestigio van a tener?", expresó una de las universitarias.

Entre consignas, cantos y pancartas en las que se pueden leer mensajes como "El silencio también mata", "La verdad ya no es suficiente para hacernos libres", "¿Dónde está tu honor?, ¿tu verdad?", "Tu prestigio va a arder. ¡Daniela es de la colmena!" en estos momentos sigue el paro de labores y de acuerdo a los estudiantes será de manera indefinida.