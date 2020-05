Partido Verde ve ‘escondido’ a alcalde López Santillana

León, Guanajuato.- El Partido Verde Ecologista acusó al alcalde de León, Héctor López Santillana, de esconderse para actuar ante la crisis de violencia y la emergencia sanitaria.

En estos últimos tres meses las cifras son ya alarmantes. El Presidente está replegado por completo, su discurso en seguridad es nulo, las acciones no se ven”, criticó el dirigente estatal, Sergio Contreras Guerrero , en conferencia virtual.

Mencionó que León vive dos pandemias: la inseguridad y la violencia y la emergencia por el COVID-19, y la dos requieren de un liderazgo que no se percibe.

Mostraron los datos que hace unos días reportó la Secretaría de Seguridad Pública de León, de enero a abril este año se han registrado 273 víctimas de homicidio doloso, que significa un 80% más que las 152 del mismo periodo en el año pasado.

Lamentó que se presumió en la segunda Administración Municipal de Héctor López un nuevo modelo de seguridad y se cambió al titular de la Secretaría de Seguridad hace casi un año, pero no se dan los resultados, y peor aún, la violencia se dispara.

Los primeros tres años se la pasó culpando a la administración anterior, ya vimos que no era eso sino la total incapacidad del Presidente de hacer frente al problema”.

La regidora leonesa, Fernanda Rentería Muñoz, recordó que la estrategia está basada en mejorar la percepción de Policía y ser receptor de la denuncias.

No ha funcionado, la Policía no tiene la capacidad de reaccionar a las denuncias y la otra es que los ciudadanos siguen sin confiar en la Policía y no denuncian”, dijo.