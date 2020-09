Pasan 2 meses de masacre en anexo de Irapuato, familiares recuerdan con dolor la tragedia

Irapuato, Guanajuato.- Hoy se cumplen 2 meses de aquel miércoles 1 de julio que marcó a Irapuato y al estado de Guanajuato, con la masacre de 27 internos del anexo en la comunidad Arandas.

En la comunidad hay rabia y dolor por la muerte de familiares y amigos.

En aquel ataque Rosa Alma sufrió la pérdida de sus 3 hijos, de los cuales 2 eran internos y el tercero les llevó refrescos.

Pese al dolor, ha tenido que salir a trabajar para sobrevivir.

Estoy trabajando, sino qué como, mi dolor es tan grande, no lo he podido superar, ni lo superaré, imagínate ya son 5 hijos, de siete, que se me mueren, no sé cómo me levanto”, comentó.