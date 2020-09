Pasan años y no hay rastro de desaparecidos de Celaya

Celaya, Guanajuato.- En los últimos años, decenas de personas han desaparecido en Celaya sin que hasta la fecha se tenga alguna pista de su ubicación.

A pesar de que no existe un registro oficial de personas desaparecidas, durante los últimos cuatro años en ese municipio se ha denunciado la desaparición de más de un centenar, según la última actualización de datos oficiales y un recuento realizado por am/al día.

La única fuente oficial en México era el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual dejó de funcionar a partir de abril de 2018 y fue reemplazado por los registros de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que no ha hecho pública la información.

En noviembre de 2017 la organización Data Cívica dio a conocer los nombres de más de 32 mil personas que han desaparecido en el país desde 2007.

Esa base de datos, que no se volvió a actualizar desde hace dos años y medio revelaba que de 2007 a 2017 Celaya era el municipio con más personas reportadas desaparecidas del estado, con 110.

María José (“Majo”) Simón Esquivel hoy cumple cinco meses desaparecida, desde el 17 de abril no se sabe nada de ella.

Ese día se le vio en una camioneta roja acompañada de dos hombres rumbo a una fiesta en San Miguel Octopan.

Uno de esos hombres es José de Jesús Briseño Anguiano, de 42 años, el otro Israel Paloalto Briseño, de 49. Ambos desaparecieron también.

En otro caso, el 6 de abril desapareció Ivonne Díaz, de 38 años, quien se dirigía a la deportiva Miguel Alemán Valdés.

Vestía ropa deportiva de color oscuro, mide aproximadamente 1.58 metros, tiene el cabello negro, largo y lacio, y es de complexión delgada.

La noche del 13 de marzo pasado César Abraham Anaya Saldívar se encontraba afuera de su casa cuando unos hombres armados se lo llevaron por la fuerza.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla claro, playera azul marino con un logotipo blanco, gorra negra y botas café. Como seña particular, usa prótesis dental.

Otra persona desaparecida es Víctor Hugo Capulín Mendoza, de 21 años de edad, originario de Celaya; tiene un tatuaje con el nombre Michelle en un brazo, desapareció en marzo pasado.

El 22 de marzo de 2019, Elliot Janick Barrios Molina de 14 años, salió de casa con rumbo a la de su abuela paterna, en la avenida Constituyentes, y luego se dirigió a la casa de un pariente en la colonia Tres Guerras.

Desde ese momento no se volvió a saber nada de él a pesar de que la Alerta Amber sigue activa. Iba en una bicicleta roja.

“Te extraño tanto Elliot, todos los días duermo pensando que me van a despertar en la madrugada, para decirme ¡ven por Elliot, aquí está! Pero no pasa nada, a veces quisiera morir.

Es que no hay forma de explicar cómo me siento porqué me faltas tú, ese pedacito de carne que vi salir de mi vientre y que he amado con locura hasta el día de hoy, no se cómo puedo seguir respirando si no estás conmigo Elliot. Te amo mi niño”, escribió su mamá en una página de Facebook creada para su búsqueda.