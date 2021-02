Pasan noche y día afuera de hospital en espera de noticias de familiares

León, Guanajuato.- El Hospital General de León no es el único donde la incertidumbre y desesperación mantiene a decenas de familiares de pacientes durmiendo a la intemperie, en la clínica T21, por ejemplo, no hay espacio alguno para resguardarse.

En este hospital se repite la escena del Hospital General de León, donde familias pasando día y noche afuera mientras esperan noticias de sus familiares internados.

En la T21 cuatro bancas de concreto son la opción que se da para esperar a los familiares de quienes llegan al área de urgencias de la unidad médica, en la colonia San Miguel.

“¡Bonifacio Barrientos…! Bonifacio Barrientos” grita a todo pulmón un médico en la entrada de urgencias, una mujer de cabello entrecano se pone de pie y camina hacia la puerta; es la esposa del paciente, y mientras tanto María, su hija, espera.

El problema en un pie, derivado de una lesión de hace casi un año, llevó a Bonifacio al hospital

“Mi papá no quería venir al Seguro, le daba miedo por lo mismo de la pandemia, por eso hasta se aguantó”, dijo María.

Pero el gasto de atenderse con médicos particulares era fuerte, así que lo convencieron de acudir al IMSS. Ahora la familia vive con incertidumbre, pues nadie puede estar dentro del hospital acompañándolo, porque “ahorita no quieren a nadie ahí adentro”.

En esa espera la familia terminó pernoctando en la calle, “ayer se nos hizo tarde, ya no íbamos a alcanzar el camión y ni cómo hacerle, y sin dinero para agarrar un coche tan siquiera”.

Casi 9 kilómetros separaban a la familia de su hogar, viajar en taxi les costaba al menos 120 pesos, y por eso decidieron quedarse afuera de la clínica.

Los tres familiares de Bonifacio terminaron durmiendo afuera del hospital, “andábamos de allá para acá porque nos calaba el frío, y más ya después de las 3 de la mañana”.

A la derecha de esta familia dos mujeres bajo una sombrilla rezan el rosario, la fe es una de las manifestaciones más comunes entre quienes esperan en estos lugares.

Pero otros prefieren intentar conciliar el sueño tras el duro desvelo, como Ángeles Facio, que espera prácticamente en la banqueta, resguardandose en la sombra de una pared del hospital.

Aquí de veces no hay ni donde sentarse, y el solazo y bien incómodo, porque ahora sí que no nos dejan estar en la sala de espera. Estamos con el pendiente, y por esto del Covid no se puede entrar en la sala de espera y está uno aquí afuera y parece limosnero”, comentó Ángeles.