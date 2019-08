Pasantes reclaman en marcha condiciones dignas

León.- Josué y Martín son dos pasantes de Medicina que laboran en comunidades de Guanajuato a cambio de 116 pesos diarios.

Tras casi siete meses de servicio, la inseguridad y carencias son condiciones con las que tienen que lidiar todos los días.

“Son muchas injusticias y eso es lo que se busca cambiar, que sea un trato más digno y no que nos vean como mano de obra barata”, dice Martín Moreno.

Atienden de 16 a 18 pacientes

“El problema principalmente es toda la carga de trabajo que se nos da, similar a la de un empleado o un médico adscrito, pero es una beca muy ‘representativa’ que no es proporcional”, agrega.

Los jóvenes comentan que las fallas en servicios básicos son comunes , además “si algún medicamento caduca o hay algún problema con eso, nosotros tenemos que pagar. Muchas veces el medicamento que nos llega no es el que nosotros pedimos”.

Estos médicos deben atender de 16 a 18 pacientes de 8:00 am a 4:00 pm, aunque terminan por cubrir jornadas de 24 horas de lunes a viernes.

Inseguridad en comunidades

Josué Hernández ha prestado su servicio en Cañada de Caracheo en Cortazar, donde “las condiciones son inseguras, no se mencionan pero que existen, me habían mandado a una comunidad y luego me movieron a otra donde no había médico titular”.

“La realidad es que la Secretaría a nivel de la jurisdicción local hace con el pasante lo que quiere, lo utilizan como un suplente”.

Las condiciones de inseguridad son frecuentes, “recientemente mataron a balazos a una persona a tres cuadras del Centro donde estoy, después hubo mensajes con amenazas de muerte que dejaron afuera del lugar, no contra nadie del Centro, eran para otras personas de ahí, pero son situaciones que inquietan”, dice Josué.

Beca insuficiente

Aunque estas condiciones también han llegado a afectar a los médicos directamente, “donde me asignaron había antecedentes de que intentaron envenenar a otro compañero anterior a mí”.

Todo esto a cambio de una retribución que a lo mucho lleva a 3 mil 500 pesos mensuales, que es la beca que reciben los que están en el máximo de los tres niveles que hay en el tabulador para pasantes.

