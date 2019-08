Pedirán auditoría del Zapotillo a AMLO

León.- En la reunión que sostendrán este lunes a las 7 de la tarde los habitantes de los pueblos afectados por el Proyecto de la Presa el Zapotillo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le solicitarán una auditoría financiera y técnica al sistema Acueducto-Zapotillo-León.

Así se acordó en la carta que entregaran al mandatario de la cual AM obtuvo copia, además de que se pedirá revocar el decreto presidencial del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León del 7 de abril de 1995 para la creación de la presa.

En la misiva redactada por decenas de asociaciones ganaderas y agrícolas, encabezada por el Comité Salvemos Temacapulín reconocen el esfuerzo que han realizado los gobernantes de Jalisco y Guanajuato, aunque no están de acuerdo a que se realicen negociaciones de forma precipitada y a espaldas de las comunidades.

“Podemos decir con orgullo, tenemos un Presidente de la República que nos conoce porque ha visitado en tres ocasiones nuestras comunidades y ha compartido nuestros alimentos, alegrías y penas. Tenemos la certeza que las declaraciones hechas en todo este tiempo se harán realidad, recordamos sus palabras de aquel 15 de septiembre de 2017 cuando nos dijo:

No, no van a desaparecer los pueblos. Es un compromiso: no inundar los pueblos”.