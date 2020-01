‘Pega’ a 7 municipios de Guanajuato menos apoyo a seguridad

León, Guanajuato.- La Federación dará menos dinero a siete de los 17 municipios guanajuatenses que recibirán subsidio del programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg).

La bolsa global que se asignó a Guanajuato es de 214 millones 909 mil 294 pesos, esto es 655 mil 644 pesos más que en 2019, pero este año se sumaron Cortazar y Apaseo el Grande al apoyo.

Apoyo en 2019 y 2020.

León es el municipio que recibirá más dinero, 33.7 millones, pero también es el segundo más castigado porque son cuatro millones y medio de pesos menos que en 2019, a pesar de la cifra récord de 538 homicidios registrados ese año.

En cuanto a la cantidad de dinero a recibir le sigue Celaya, con 17 millones 213 mil 553 pesos, pero sufrió un recorte de casi 7% a comparación con el año pasado.

Irapuato contará con poco más de 17 millones, casi uno menos que en 2019; le siguen Salvatierra con 15.8 millones y Pénjamo con 15.3, también ambos con disminución.

A seis municipios la Federación les dará más dinero que en 2019:

Acámbaro

San Miguel de Allende

Guanajuato capital

Salamanca

San Felipe

y San Francisco del Rincón.

Y a Apaseo el Grande y Cortazar, recién agregados, se les enviarán seis millones de pesos a cada uno.

Ve apoyo insuficiente

El diputado y presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Rolando Alcántar, calificó como “insuficiente” la inversión del Gobierno Federal para Guanajuato.

Comentó que no es equitativa en comparación con lo entrega el Estado por recaudaciones, e insistió en que se debe apoyar de forma más importante a las policías municipales.

“Definitivamente no es suficiente, no tiene ninguna proporción con la recaudación fiscal… es necesario el aumento, pero no es suficiente.

Se amplía un poco el número de municipios, por tanto, aunque aumenta el recurso en realidad cada municipio en temas generales va a estar recibiendo menos recursos, pero la buena noticia es que se amplió un poquito a los municipios”, expuso el legislador.

Compensa el Estado

Por otro lado el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Marco Antonio Sánchez Aparicio, opinó que el recorte federal afectará la operatividad de los municipios.

Sin embargo van a intentar subsanar el boquete con la aportación que recibirán los ayuntamientos del Fondo Estatal Para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, que es de 200 millones de pesos repartidos en los 46 municipios.

Lo que vamos a hacer a través del Fondo Estatal es tratar de compensar, por eso en la fórmula de este fondo, estamos privilegiando a los que no tienen Fortaseg, pero por ejemplo en el caso de León esperamos que salga tablas con la aportación estatal”, comentó Sánchez Aparicio.

Queda fuera Villagrán

Por segundo año consecutivo el municipio de Villagrán se quedó sin apoyo del programa federal para el Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg).

La Dirección de Comunicación Social informó que esto se debe a que para recibirlo la población debe ser mayor de 100 mil habitantes.

Sin embargo, informó Alejandro Pescador, director de la dependencia, trabajan para cumplir con los 45 compromisos que les permitan recibir apoyo del Programa Estatal de Seguridad.

“Por cuestiones de lineamientos quedamos fuera, por no cumplir con los 100 mil habitantes que marca, estamos en 76 mil habitantes aproximadamente, ahorita únicamente hemos recibido una patrulla y una motocicleta por parte del programa estatal y estamos por recibir más unidades”, aseguró el funcionario.

