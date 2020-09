Pelea Ecosys por planta tratadora

León.- El Grupo Ecosys III solicitó un amparo en su intento por recuperar el control de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el Módulo de Desbaste que desde este día 23 está en manos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.

Hoy obtuvieron esa batalla pero todavía no está escrita la última letra”, señaló en entrevista a AM Gabriel Camarena Morales , representante legal de la empresa.

“Tomaron posesión de la planta (Sapal); sin embargo hay un par de acciones legales que tenemos interpuestas, que son las medidas cautelares ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y un juicio de amparo indirecto con suspensión restitutoria, y estamos esperando que los tribunales resuelvan”, explicó.

El TFJA lleva el trámite de la demanda por $564.9 millones contra el Sapal por supuesto incumplimiento de contrato, mientras que el juicio de amparo indirecto lo presentaron apenas el pasado martes en contra de ceder el control de la planta.

El representante de Ecosys III reprochó que Sapal haya recurrido a la fuerza pública y a romper candados para ingresar a la planta, lo calificó de “arbitrario e ilegal”.

Lo hicieron sin ningún mandamiento de ley, no había una orden judicial, llegaron con el auxilio de la fuerza pública y no quisimos exponer a los trabajadores y a los empleados de confianza, no nos íbamos a oponer, pero no dimos consentimiento.