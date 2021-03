Peleará Movimiento Ciudadano más espacios en León

León, Gto.- Movimiento Ciudadano presentó a sus “gallos” para pelear diputaciones federales en León.

Por el distrito 3 y también en el cuarto lugar plurinominal federal va Maribel Llamas Andrade; por el distrito 5 Juan Ángel Jaime Córdova; y por el 6 Gabriela Camaño Muñoz. Les falta definir la candidatura del distrito 11 para tener el equipo completo.

Maribel Llamas, ex directora de Casa de Apoyo a la Mujer en León, sostuvo que su prioridad será trabajar por las mujeres que no tienen respuestas de otros partidos.

“Vamos a ser una opción, no somos más de lo mismo, ni en contra de…”, anotó.

Gabriela Camaño, educadora, explicó que se acercó a MC cuando el Gobierno federal, por decreto, decidió el cierre de las estancias infantiles.

Le brindaron el apoyo, sin pedir nada a cambio, resaltó, y ganaron los amparos en los tribunales.

“Mi estancia fue la segunda en León del desaparecido programa. Fue un golpe muy fuerte para los responsables y para todas las familias que necesitan tener a sus hijos en lugares seguros. Ganamos pero seguimos en espera (de solución)”, dijo.

Juan Ángel Jaime, abogado de 29 años, comentó que busca un cambio para León.

“Que no nos estigmaticen como chairos o fifís, somos ciudadanos que buscamos la unión, alentar a los jóvenes a participar. Necesitamos despertar de conciencias”.

Por último el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza, aseguró que este 2021 tendrán una participación electoral histórica.

