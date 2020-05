Peligran en Guanajuato 14 proyectos de inversión en energías renovables

Guanajuato.- El Estado está en riesgo de perder 14 proyectos de inversión en energías renovables, advirtió el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Israel Cabrera Barrón al presentar un exhorto para que el Gobierno Federal informe la manera en que se garantizarán los procesos de competencia y libre concurrencia de fuentes renovables de energía en el Sistema Eléctrico Nacional.

Explicó que en Guanajuato durante el sexenio pasado se generaron 13 parques solares y un parque eólico, el cual se encuentra en el municipio de San Felipe. En el caso de este último proyecto ya se construyeron 50 molinos de viento de 200 toneladas cada generador.

El legislador se refirió al “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” firmado suscrito por la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), sobre el que expertos ambientalistas advirtieron que sobre un probable retroceso en la implementación de energía limpias.

Al no poder ya probar un proyecto, por ende ya no tiene forma de suministrar o administrar la energía que tu vas a generar a través de estos generadores, por lo tanto la empresa tiene duda fundada de si siguen invirtiendo con el proyecto o no sigue invirtiendo”, expresó.