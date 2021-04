Niega diputado de Morena que haya contaminación en Salamanca

Guanajuato, Guanajuato.- Desde hace tiempo la refinería de Pemex en Salamanca no está quemando combustóleo, sostuvo el diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, al oponerse a un exhorto para pedir a autoridades federales que eviten más contaminación en esta ciudad.

El legislador recibió la crítica de su compañero, el panista Jesús Oviedo Herrera, por no apoyar una acción en favor de la salud de los salmantinos y de otros municipios que también están sufriendo los efectos de la contaminación.

Previamente, la diputada Sandra Arrona Luna había presentado esta propuesta en sesión de Pleno del Congreso y afirmó que la refinería 'Ing. Antonio M. Amor' aporta el 94.7% de las emisiones generadas en Salamanca por dióxido de azufre y el 61.8% de las emisiones de PM2.5.

Sin embargo, Prieto Gallardo aseguró que consultó con el gerente de Petróleos Mexicanos (Pemex), Fidel Vizcaíno, sobre el tema y dijo que éste le aseguró que desde hace tiempo en la refinería ya no se está quemando combustóleo.

Prieto Gallardo acusó a legisladores del PAN de utilizar esta información con fines electorales, pues subrayó que actualmente los niveles de contaminación son de moderados a aceptables.

Es falso lo que exponen en su propuesta dolosa de punto de acuerdo, las y los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional y para confirmar sus mentiras, revisando las estaciones de monitoreo del medio ambiente disponibles en Salamanca, los niveles contaminantes en este momento son moderados, por consiguiente, aceptables”.

“Ese apocalipsis que nuevamente pretenden decirnos nuestros compañeros de Acción Nacional que está sucediendo en Salamanca es nuevamente demostrado que es falso. Pretenden confundir a la ciudadanía, obviamente con fines electorales, saben que en Salamanca van a perder nuevamente, les vamos a ganar en las urnas, con todo y que el árbitro de la elección esté de su lado y no sea ni imparcial ni objetivo”, subrayó.

El coordinador de los diputados del PAN negó que el tema tenga un fondo político y aseguró que el interés es la preservación de la salud de los salmantinos, quienes están sufriendo los efectos de la contaminación por dióxido de azufre.

No estamos hablando de un tema político, de un tema electoral, estamos hablando de la salud que debe ser privilegiada ante cualquier situación en beneficio de todos los ciudadanos de nuestro estado y en específico de Salamanca y la región”, dijo el panista Jesús Oviedo.