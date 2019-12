‘Pensé que estaba a punto de morir’: joven denuncia agresión sexual

León.- Valeria “N” denunció mediante su cuenta de Facebook que este lunes vivió minutos de terror cuando fue víctima de agresión sexual por parte de dos hombres, quienes la subieron por la fuerza a un auto.

Según relató en su perfil, estaba aterrada y temió por su vida, pero en un momento de distracción de sus agresores, logró huir para contar su historia.

De acuerdo con Valeria, los hechos ocurrieron este domingo, cuando cerca del puente del bulevar Mariano Escobedo de la colonia Miguel Alemán, dos hombres la subieron al asiento trasero de un auto.

Contó que uno de sus agresores subió con ella al asiento, la acostó presionada hacia el asiento, el hombre le tapó la boca para evitar que gritara y la agredió sexualmente.

La joven señaló que pudo notar que sus agresores iban bajo los efectos del alcohol y de drogas, pues en el trayecto sus agresores se detuvieron una primera vez para comprar estupefacientes a una persona que ya los estaba esperando.

Valeria recordó que cuando se pararon una segunda vez, ambos agresores se bajaron del auto y fue ahí cuando brincó del auto y corrió.

Apuntó que por suerte los hombres no la siguieron, pero presa del pánico no quiso tampoco pedir ayuda a automovilistas que transitaban por la zona, así que continuó corriendo hasta llegar a su casa.

No quería parar ningún carro porque no confiaba en nadie, no podía pensar en nada, solo en no parar… Llegué caminando, corriendo, como pude a mi casa; con los pantalones mojados, con marcas en mi cuerpo, con mi blusa rota.

Tengo miedo, no imagino a quienes violan y se quedan callados y es porque te cierras, te arrerras, dudas en que te crean y que no te culpen por ello", escribió