Un dolor de cabeza tramitar pensión en Guanajuato, usuarios esperan hasta un año

León, Guanajuato.- Realizar trámites en línea en la página del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos de sus usuarios, entre sistemas de citas que hacen esperar hasta cuatro meses y formularios que fallan.

Durante 15 años Moises Alcaráz trabajó como agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, arriesgando incluso su vida por esta labor.

Al grado de que una lesión lo hizo tener que dejar su trabajo y tramitar una pensión por riesgo laboral.

Todo parecía ir bien en su trámite, se emitieron dictámenes y solo tenía que ingresar documentación en el ISSEG para poder recibir su pensión de aproximadamente de 3 mil 500 pesos mensuales.

Los trámites iniciaron en enero del año pasado, pero la pandemia se atravesó y el proceso se entrampó..

Para empezar el envío de documentos se ha hecho difícil, y sin eso no se puede. a la hora de tratar de enviar los documentos, no avanza, físicamente ya la tengo, pero no puedo hacerlo en oficinas”.