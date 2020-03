Pepenador acumula desechos en su casa y olores incomodan a vecinos

León, Guanajuato.- En el barrio El Coecillo un pepenador acumula basura en dos terrenos abandonados contiguos a su casa, en la calle San Cayetano, y ya ocupó también un tramo del arroyo vehicular.

Las autoridades nos dijeron que ya hablaron con el señor y él se mostró muy accesible, pero no hace caso, ahorita es poco lo que se puede observar en la banqueta enfrente de la casa”, platicó una vecina.

“Ya tiene su casa, el terreno de al lado donde está la reja con plásticos, el otro terreno donde están muebles y colchones y ahora empieza a dejar cosas en la otra calle, poco a poco se va adueñando de la zona, al parecer”, añadió.

Hace más de 20 días hicieron un reporte al Gobierno Municipal, que quedó asentado con el número 4084, las autoridades lo atendieron pero el pepenador no está dispuesto a retirar los desechos.

Marcamos a las autoridades el día lunes y me dijeron que lo iban a revisar, pero ahora no sólo es la basura, también sus perros, es mal olor por la basura, mal olor de los perros y para los que vivimos aquí no sabemos si en algún momento los perros se tornen agresivos y ataquen alguna persona”, lamentó la vecina del barrio El Coecillo.