¿Perdiste tu licencia? Oficinas de Tránsito abrirían el 15 de junio

Irapuato.- Las oficinas de Tránsito en Irapuato se estarían abriendo tentativamente el 15 de junio para la expedición de licencias, señaló Fernando Rodríguez Mosqueda, director de dicha dependencia.

Mencionó que comenzarán a trabajar cuando Gobierno del Estado les dé las indicaciones y tienen como fecha mediados de junio para comenzar a laborar en las oficinas que tienen, pero todavía no está bien determinado que sea ese el día de apertura.

Por el momento están dando permisos a personas que hayan extraviado sus licencias o se les haya vencido durante el tiempo que las oficinas se mantuvieron cerradas por la contingencia.

No estamos haciendo infracción a gente que no cuenta con su licencia vigente, les estamos dando una oportunidad, obviamente si la licencia venció en 2015 o 2013 obviamente tuvieron bastante tiempo para solicitar la licencia (por lo que a ellos no les dan oportunidad)”, dijo.