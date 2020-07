Permite Municipio de León talar 3,647 árboles y planta 14,293

León, Guanajuato.- Durante la actual administración, las autoridades municipales han permitido la tala de más de tres mil 600 árboles en toda la ciudad, pese a que León mantiene un déficit severo de áreas verdes.

En el reporte “Comparativas Reforestación por Recursos Naturales VS autorizaciones por Regulación Ambiental” de la Dirección de Medio Ambiente, se indica que de octubre de 2018 a junio de este año se ha autorizado la tala de 3 mil 647 árboles, además del retiro de otros 915 ejemplares.

Como medida de compensación, el Municipio ha plantado 14 mil 293 árboles: 8 mil 301 en la zona urbana y 5 mil 992 en la sierra.

Sin embargo, estas medidas están lejos de compensar el daño por las talas, aseguró Ricardo Ibelles, presidente de la asociación “Rescate Arbóreo (FURA)”.

Explicó que por cada árbol talado se deben plantar 10 como medida de mitigación.

Otra medida para reforestar la ciudad ha sido trasplantar más de 3 mil árboles, pero esto tampoco es efectivo, debido a que sólo el 10% de los especímenes sobreviven a este proceso en el mejor escenario.

No es que tengamos un reglamento; si no hay voluntad de que las cosas se hagan bien, de nada sirve ese reglamento o tener una dependencia porque vemos para lo que sí sirven, que es para no cumplir las cosas”, añadió.