Permiten puestos en Plaza del Comercio pero sólo a la mitad de los locatarios

Irapuato.- Más de 400 vendedores se instalaron en la explanada de la Plaza del Comercio Popular en Irapuato, como parte de la venta extraordinaria que impulsó el Gobierno Municipal con la finalidad de ayudar a la economía de los comerciantes de temporal que por temas de la pandemia no habían podido vender sus productos.

Daniel León Morales, director de Mercados, mencionó que la venta extraordinaria fue denominada como “Salvemos la Navidad” debido a que se tomarán todas las medidas de sanidad para evitar que el COVID-19 siga propagándose, por lo que pidió a la ciudadanía que vaya a acudir hagan caso de los protocolos.

Informó que cada año hay un total de 800 vendedores de temporal, pero en esta ocasión sólo hay alrededor de 420 por la pandemia, los cuales están divididos en espacios de 3 por dos metros, con la finalidad de privilegiar la sana distancia.

No más de un puesto por comerciante, no tendremos puntos de calor, es decir braceros, gas, no va a haber nada de eso, ni sillas, ni mesas. Vamos empezando”, dijo.