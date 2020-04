Permitirán instalarse a comerciantes no esenciales de tianguis en días y horarios especiales

Celaya.- El Gobierno Municipal de Celaya reculó en su decisión de retirar comerciantes que ofrezcan servicios no esenciales de tianguis del municipio y les permitirá trabajar algunos días de la semana y con horarios especiales.

La mañana del lunes, la dirección de Fiscalización se reunió con representantes de 54 tianguis del municipio donde se acordó que los dirigentes se organizarán con comerciantes que ofrezcan servicios o artículos no esenciales para determinar los días y horarios en que se instalarán, informó la titular de la dependencia, Azucena Arredondo Mendoza.

Hay muchos agremiados de los mismos tianguis que salen a vender a distintos tianguis, ellos van a hacer padrón especial para ver qué días salen a trabajar, principalmente agremiados que tienen cuestiones de alimentos, esos no se van a suspender"

Los que se están suspendiendo o reduciendo en días, son lo que no es cuestión de alimentos ni primeras necesidades como ya lo dice el acuerdo que se implementó desde el viernes (…). Estamos implementado que solo se van a manejar horarios y días especiales, se va a disminuir al 50 por ciento la puesta de los tianguis y vamos a modificar el horario”

El viernes, el pleno del Ayuntamiento aprobó en sesión extraordinaria darles facultades a dependencias municipales para realizar el cierre de establecimientos no esenciales en Celaya.

La presidenta municipal, Elvira Paniagua, señaló en entrevista posterior a dicha sesión que, al aprobar el decreto gubernativo, los comerciantes fijos y semifijos de tianguis y mercados que ofrecieran servicios y artículos esenciales, deberían suspender actividades durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

“(Los comerciantes no esenciales de tianguis) ya no tendrían que estar funcionando, estos comerciantes que se encuentran en estos tianguis y que no venden temas de carácter esencial no tendrán por qué estar ahí”, afirmó la alcaldesa celayense la tarde del viernes.

Al menos esta semana, explicó la directora de Fiscalización, los comerciantes de tianguis que ofrezcan artículos o servicios no esenciales no se van a instalar hasta que dicha dependencia apruebe el plan de trabajo de cada tianguis.

La titular de la dependencia municipal afirmó que los dirigentes de tianguis han acatado los acuerdos y en caso de irregularidades con comerciantes no esenciales, habrá sanciones de acuerdo al reglamento interno.

Cada uno de los dirigentes me va a venir a traer su plan de trabajo con los no esenciales porque podemos decir que un servicio que no es esencial para una persona tal vez para otra si y entonces se tiene que brindar en un dado momento ese servicio, por eso es que estamos viendo la viabilidad de qué días se podría poner lo no esencial”

Azucena Arredondo explicó que, en el caso del Tianguis de los Lunes, al ofrecer en su mayoría servicios no esenciales, decidieron cerrar voluntariamente.

Finalmente, la funcionaria explicó que los mercados públicos están teniendo un horario de servicio de 9 de la mañana a 2 de la tarde y en el caso de los tianguis se valorará si es el mismo horario o se extiende hasta las 5 de la tarde, dependiendo su ubicación y los días que se instale.

