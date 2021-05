Persiste discriminación contra mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales en León

León, Guanajuato.- Este año la organización Chicas BiLess León se ha dedicado a defender y difundir los derechos de salud de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales.

"Hace falta que nos tomen en cuenta, porque lo que no se nombra no existe, tenemos necesidades y queremos nuestros derechos humanos", dijo Lucía Verdín, coordinadora de Chicas BiLess León.

Explicó que hace tres años realizaron un monitoreo de la discriminación contra las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuale, sin embargo, desde entonces han notado pocos avances sobre el tema.

Lucía señaló que ellas como organización buscan un mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, en temas laborales, de salud, adopción y matrimonio.

"No se pueden conocer nuestras necesidades porque no nos tienen contabilizadas, no podemos llegar a pedir servicios de salud para la comunidad LGBTTTIQ porque no hay algo especializado.