Personal de IMSS e ISSSTE en León a la espera de vacunas

León.- Personal de las clínicas T21 y 58 del IMSS, además del Hospital Regional del ISSSTE, están inconformes porque hay muchos de ellos sin recibir vacuna contra Covid-19.

La llegada de 80% menos dosis con respecto a la primera entrega que llegó el 12 de enero, dejará en espera de vacunas a miles de trabajadores del sector salud.

En el Hospital General del ISSSTE de León personal se mostró inconforme con la situación.

Estamos en desacuerdo ya que no se vale que hasta prestaron vacunas para otros hospitales porque les hicieron falta a sabiendas de que aún no estábamos vacunados muchos en el ISSSTE, no se vale y es muy preocupante, varios compañeros han muerto”, añadió.