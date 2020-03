Personal de la clínica T51 del IMSS exige insumos contra Coronavirus

León, Guanajuato.- Trabajadores de la clínica T-51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en León se manifestaron esta mañana para exigirle a los directivos la compra de los insumos necesarios para protegerse en caso de que tengan que atender a un paciente con Coronavirus.

Alrededor de las 9 de la mañana, decenas de trabajadores del IMSS, entre doctores, enfermeras y otros elementos, salieron al estacionamiento para exigir la compra del material de emergencia para resguardar su salud ante la pandemia de COVID-19.

Aseguran los manifestantes que no cuenta con el equipo suficiente. Foto: Tomada de Facebook.

Los trabajadores denunciaron que no cuentan con el equipo suficiente para protegerse de un contagio de Coronavirus como lo son cubrebocas, gel antibacterial, ni guantes. También piden que se tengan termómetros para detectar posibles casos.

Señalan que no se les dan cubrebocas, ni guantes ni gel antibacterial. Foto: Tomada de Facebook.

Los manifestantes afirmaron que hay casos de COVID-19 confirmados en la clínica T-51. Por lo que exigen mayor información de las autoridades federales.

"La semana pasada nos estuvieron dando una plática de como actuar en estos casos, pero es momento que no nos han dado cubrebocas, ni guantes, ni gel antibacterial. No tenemos ni siquiera termómetros digitales como para poder evaluar al paciente para saber si su temperatura es la que indica el protocolo para saber si son casos potenciales de Coronavirus. Entonces el sindicato no nos hace caso y la delegación tampoco nos escucha en nuestras peticiones", dijo una de las manifestantes cuya identidad pidió permanezca en el anonimato.

Exigen a directivos la compra de insumos para protegerse en caso de atender a un paciente con Coronavirus. Foto: Omar Ramírez.

AM buscó a la delegación en Guanajuato del IMSS para una respuesta respecto a las quejas de los trabajadores. No obstante, el departamento de comunicación social no ha dado una postura hasta el momento.

Sin medidas de seguridad

AM recorrió algunos tramos de las instalaciones de la clínica T-51 donde se constató que no se han empleado medidas de prevención para evitar contagios de Coronavirus. No sé reparte gel antibacterial a los usuarios y tampoco se mantiene la distancia sana entre los pacientes que esperan una consulta.

AM