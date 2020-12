Personal de salud no descansa ni en Nochebuena y realizan pruebas COVID-19

León, Guanajuato.- El virus no perdona festividades y es por ello que personal del Hospital Estatal de Atención a Pacientes COVID-19 continúa prestando sus servicios a la ciudadanía, aún en vísperas de Navidad con la aplicación de pruebas para la detección de coronavirus.

Poquitos pero con esperanzas de ser casos negativos, algunos leones acudieron al antiguo Hospital General León para realizarse la prueba, mientras que otros acudieron a las inmediaciones del Parque Metropolitano.

Cabe mencionar que estas pruebas de Covid-19 sólo se realizan con previa cita, por lo que en el lugar no hay aglomeraciones.

Pese a la importancia de realizarse la prueba en caso de presentar algún síntoma o haber tenido contacto con algún paciente covid, algunas personas han preferido dejar para después su salud, dándole prioridad a las fiestas decembrinas.

A mí ya me habían dicho que no había fechas próximas, que estaban saturadas las agendas, pero ayer por la tarde noche me llamaron para decirme que había espacio libre, supongo que por ser 24 de diciembre mucha gente canceló" mencionó una ciudadana.