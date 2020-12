Personal médico de Guanajuato se une a ‘Operación Chapultepec’, ya están en la CDMX

León, Guanajuato.- Un grupo de 5 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Guanajuato ya están en la Ciudad de México para participar en la “Operación Chapultepec” con la que se apoyará a los hospitales capitalinos que están saturados por la emergencia sanitaria de Covid-19.

Se trata de personal médico y de enfermería de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 1 de León, del Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 de Celaya, del HGZ No. 21 de León, del HGZ No. 3 de Salamanca, y del Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 13 de Acámbaro.

Llegan a CDMX "refuerzos" guanajuatenses para ‘Operación Chapultepec’. Foto: Cortesía IMSS Guanajuato.

Así lo detalló la institución mediante sus redes sociales y un comunicado difundido esta tarde.

Este es un primer grupo y durante la siguiente semana partirá personal de adscrito al HGZ No. 2 de Irapuato y a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 52 de San Francisco del Rincón y No. 49 de Celaya.

Serán en total cuatro médicos, dos médicas y dos subjefas de Enfermería guanajuatenses que se integrarán a la operación anunciada la mañana de ayer martes 22 de diciembre en la conferencia matutina del gobierno federal.

AM