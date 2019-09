Personas homosexuales o con tatuajes sí puedan donar sangre

León.- Es falso que personas homosexuales o con tatuajes no puedan donar sangre.

Concientizamos a la gente para que no venga a donar riesgo, que no echen mentiras a la hora de donar; la donación no es urgente, pero sí lo es la transfusión sanguínea”, dijo el director del Centro Estatal de Medicina Transfusional del Estado de Guanajuato, Francisco Gerardo Torres Salgado.