Pese a alto riesgo de contagio, insisten en hacer eventos en Sierra de Santa Rosa

León, Guanajuato.- Pese a la contingencia sanitaria por el coronavirus y el incremento acelerado de contagios, la Sierra de Santa Rosa sigue recibiendo decenas de visitantes que hacen desde festejos hasta carreras atléticas, denunció nuevamente Blanca Angélica Cabrera Martínez, delegada de la comunidad ahí ubicada.

Evidenció como ejemplo al igual que cada fin de semana este domingo por la mañana llegaron ciclistas a realizar una carrera.

Así ha sido todos los fines de semana, han hecho de todo, la semana pasada parecía una fiesta, había corredores, motociclistas, go karts, gente caminando no se ha detenido nada y ahora es más gente, las carreras son más en forma”, señaló.

Reprochó que pese a que esto lo ha denunciado reiteradamente desde hace tiempo las autoridades no han hecho absolutamente nada, pese a que les alerta por varios medios.

No han hecho nada, no he tenido ni una patrulla, me dicen que ya tomaron nota pero no más, me dicen que se va a revisar pero nada”, manifestó.