Pese a aviso preventivo, sigue venta de ranitidina

León.- Pese a la alerta que emitió la Cofepris para suspender el consumo, la prescripción y la comercialización de ranitidina por contener una impureza que eleva el riesgo de desarrollar cáncer, en las farmacias aún se puede encontrar el medicamento.

El medicamento utilizado para tratar el reflujo gastroesofágico, úlceras y aliviar la acidez estomacal y de venta libre se puede comprar desde los 18 pesos en dos presentaciones, de 150 y 350 miligramos en cualquier farmacia.

Empleados de distintas farmacias aseguraron que hasta ayer no habían recibido ningún aviso o comunicado oficial por parte de las autoridades para suspender su venta.

“No nos han comentado absolutamente nada y no podemos negar la venta a menos de que ya nos hubieran hablado o nos hubieran dicho que retiremos el medicamento de exhibición.

En el caso de las Farmacias Similares incluso el producto se ofrece en promoción, una caja con 20 tabletas de 150 miligramos por 18 pesos o cuatro cajas por 50 pesos.

Yo había visto algo en el Facebook, pero aquí no nos han dicho nada de no vender la ranitidina, mejor pregúntale a tu médico, pero no nos han dicho nada porque nos llegan correos cuando nos piden que retiremos un producto”, señaló una trabajadora de una Farmacia Similar.