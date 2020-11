Pese a estar cerca del Semáforo Rojo, en Irapuato permitirían instalarse a comerciantes de temporada navideña

Irapuato.- Aunque la entidad está a punto de regresar al Semáforo de Reactivación Económico a Rojo, en Irapuato aún se evalúa la posibilidad de que el comercio de temporada se establezca en la Plaza del Comercio Popular, señaló el Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Enfatizó que de regresar a este color de semáforo, se tendrían que buscar variaciones para no cerrar totalmente los negocios, aunque se deberán disminuir los aforos y horarios, pues ya se comprobó que la situación económica afecta igual que el tema de salud.

Estamos así (muy poco) de entrar al semáforo rojo, pero a un punto, no (sería lo mejor) por supuesto que no, nosotros quisiéramos estar en verde, realmente creo que la situación de un semáforo rojo tendría que variar respecto de como iniciamos la pandemia, ya no podemos pensar en cierres totales, en cierres completos”, refirió Ortiz Gutiérrez.

Dijo que en la Plaza del Comercio Popular ya se evalúa permitir la colocación de comercios en el mes de diciembre hasta el día de Reyes Magos, los cuales se dedican a la venta de juguetes, artículos navideños, entre otros productos.

Señaló que a partir de la próxima semana, se repartirá un kit que cuenta con un bote de gel antibacterial, dos cubrebocas e información referente a la prevención.

En edificios públicos se colocarán estaciones de llenado de dicho bote de gel, para que los ciudadanos puedan rellenarlos y no existan pretextos para su uso.

Recordó que tanto las peregrinaciones como los tradicionales Barrios y la Cabalgata de Reyes Magos están suspendidas, decisiones tomadas por el Consejo de Reactivación Económica del municipio.

El Alcalde indicó que aún es complicado determinar un posible regreso a las aulas de clase, pues han detectado que los niños pueden ser portadores del coronavirus, no presentar síntomas y pueden contagiar a más personas, por lo que se tendría que valorar el tema.

Si hay los protocolos correspondientes, ya le tocará a quien tenga la responsabilidad, yo nada más lo pondría a valorar perfectamente, desde mi muy humilde opinión a mi se me hace que este fue un año perdido, los chamacos aprendieron la mitad de lo que debían aprender, no es lo mismo el hecho de ver la televisión o computadora, que no tengas nadie que te asesore, los papás y las mamás no pueden estar ahí todo el día”, puntualizó.