Pese a pocas visitas, alcaldesa asegura tener buena relación con el gobernador

Celaya, Gto.- Yo no hago la agenda del gobernador, respondió la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, cuando se le preguntó por qué el mandatario, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, visitaba a otros municipios que Celaya.

La alcaldesa pidió hacerle la pregunta a Rodríguez Vallejo, pues ella aseguró que lleva una buena relación.

Incluso, aseguró que en el tema de los recursos para Celaya hay respuesta por parte del gobernador que se hará visible.

AM publicó que en lo que va de la administración el gobernador solamente ha asistido a Celaya en ocho ocasiones.

"Habría que preguntárselo a él, yo ahí sí no manejo su agenda. No (le ha preguntado), la verdad es que no. Tengo muy buen encuentro con el gobernador, en los proyectos que he estado acercando hay muy buen encuentro".