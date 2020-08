Pese a prohibición, parroquia reanuda catequesis sin medidas sanitarias

La Parroquia Monte Carmelo reanudó sus sesiones de catequesis a pesar de que la Diócesis de León no ha dado órdenes de reinicio de actividades.

En un recorrido hecho por AM se pudo observar que en el centro donde se realizan las charlas no se cumplen las medidas sanitarias.

El semáforo epidemiológico continúa en rojo, por lo que las iglesias aún tienen prohibido reanudar sus actividades.

León, Guanajuato.- Aun cuando el semáforo de la pandemia está en rojo, en algunas parroquias de la Diócesis de León han iniciado actividades comunitarias, como la catequesis, sin protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus Covid-19.

Una de esas parroquias es la de Monte Carmelo, que se localiza en la zona de la colonia Nuevo Amanecer.

Sin medidas de higiene

Los padres de familia ni la mujer que imparte las sesiones usan cubrebocas. Foto: José Trinidad Méndez Valadez.

Este sábado en el Centro de Catequesis, que se localiza en el bulevar Delta, se llevó a cabo una sesión más de catequesis.

Sin embargo, el centro no cuenta con medidas de higiene, dado que está en obra negra. No hay sanitario, por lo que los pequeños no tienen dónde lavarse las manos, mucho menos se sanitiza el salón que no tiene ni techo y tampoco cuentan con ni gel antibacterial.

En pequeñas bancas de madera se sentaron los niños, ellos sí usaban cubrebocas pero la mujer que impartió la catequesis no lo llevaba puesto, tampoco la mayoría de los padres de familia y adultos que llevaron a los menores.

Sin orden de reinicio

En la Diócesis de León se informó que el Arzobispo, Alfonso Cortés Contras, no ha dado la orden de que se reinicien este tipo de acciones comunitarias, dado que el semáforo sigue en rojo.

La Diócesis aún no ha dado órdenes de reinicio de actividades. Foto: staff AM.

Es por ello que no hay celebraciones religiosas comunitarias, como Primeras Comuniones, XV años o bodas, etc.

No obstante, los padres de familia aseguraron que el domingo pasado en el Nuevo Amanecer se llevaron a cabo primeras comuniones colectivas, aparentemente, con la sana distancia y protocolos sanitarios.

DA