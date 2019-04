Pese a violencia en Guanajuato, Cruz Roja rechaza protección

León.- La Cruz Roja en Guanajuato rechazó protección especial para realizar sus tareas de auxilio.

No necesitamos ni requerimos de una protección, eso nos convertiría en que estamos siendo perseguidos y no es ese el caso, no requiero una protección especial ni en mis instalaciones, ni en mis ambulancias, no, definitivamente, declaró a am el delegado estatal, Guillermo Franco Ciurana.

La suspensión casi un día del servicio de Cruz Roja en Salamanca fue una medida de precaución al verse involucrados de manera indirecta en un incidente violento, lo que preocupa, no obstante, puntualizó el Delegado, la institución no es un franco de ataques, por lo que no pedirán protección.

Interceptan personas armadas ambulancia

La noche del sábado 13 de abril atendieron un reporte de un herido de bala en una colonia y, cuando el lesionado era trasladado a un hospital, la ambulancia fue interceptada por un grupo de personas armadas, los paramédicos fueron amenazados y la persona atendida abordó el otro vehículo.

Alrededor de las 10 de la noche la Delegación Salamanca anunció la suspensión de servicios, reanudados al día siguiente luego de una reunión con autoridades y el acuerdo de medidas como: vigilancia por un tiempo en instalaciones y que las Fuerzas del Estado resguarden algunos traslados.

Ni siquiera en Delegación Salamanca tengo una protección especial, ni siquiera ahí, me la ofrecieron pero no la necesito… Es importante tener claro que no es la Cruz Roja la que fue atacada, anotó.

Piden seguridad en escenas

En lo que sí insistieron, dijo, es que cuando lleguen a atender alguna emergencia en un evento de alto riesgo la escena esté cien por ciento segura.

Eso lo sabemos todos pero a veces por alguna circunstancia no es siempre así y estamos insistiendo que debemos llegar a escenarios seguros.

Admitió que el personal involucrado sí recibió amenazas y tenían temor a lo que pudiera pasar. Ni en Salamanca ni en ningún municipio, dijo, han tenido bajas de colaboradores por el clima de violencia.

Indicó que todo el personal toma un curso de “Acceso Seguro” sobre los protocolos de acción.