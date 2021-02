'Pidan licencia', demanda Diego a funcionarios en busca de otro cargo

León, Guanajuato.- Aunque la ley ya permite hacer campaña sin abandonar tu cargo como alcalde o legislador, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez los convocó a pedir licencia.

Diego respaldó la postura de la precandidata del PAN a la alcaldía en León, Alejandra Gutiérrez Campos, de no regresar a la Legislatura mientras inicia la campaña. Esto ante el fallecimiento por COVID-19 de su suplente, Beatriz Yamamoto Cázares, y quedar vacante la representación del distrito electoral III.

“Está tomando una decisión muy responsable porque si regresara, está registrada como candidata y tendría el problema de que si usa o no recursos públicos”, dijo.

Si bien ya la ley electoral no impide ser legislador o alcalde y estar en campaña, consideró que lo mejor es separarse porque siempre habrá esa suspicacia con el uso de recursos públicos o no, traen un teléfono, un vehículo pagado del erario.

AM le preguntó su postura respecto al pronunciamiento del exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez de aparecer junto a los candidatos del PRI en Nuevo León para manifestarles su apoyo, cuando el PAN tiene a sus propios candidatos.

Como Gobernador he buscado no intervenir en los temas del partido en esta elección, creo que es lo correcto y yo preferiría omitir mi comentario para no romper ese compromiso de no intervenir en campañas y procesos electorales”, opinó.