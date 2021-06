Pide Alcaldesa de Salvatierra ayuda al Ejército

Salvatierra, Guanajuato-. La alcaldesa salvaterrense Alejandrina Lanuza Hernández lamentó la masacre ocurrida en la comunidad San Nicolás de los Agustinos, y aseguró que ha solicitado apoyo de Fuerzas Estatales y federales.

La Alcaldesa dijo que ya estuvo el Ejército en el municipio, y llamó a que regrese y se instale en los lugares más adecuados para que pueda hacer vigilancia y patrullaje.

Así mismo dijo que los hechos acontecidos son muy característicos a la delincuencia organizada, por lo que pidió que no se revictimice a los fallecidos y no se saquen conclusiones sobre el ataque, hasta que la autoridad correspondiente indague, investigue y aclare los hechos.

Además dijo que se comunicó con la secretaria de Gobierno Libia García para ponerse a disposición y para pedirle que estén pendientes de la investigación que compete a la Fiscalía.

“La coordinación con el Estado es muy buena, lo que decimos como autoridades es que seguiremos, nunca de brazos cruzados, nunca de brazos caídos, siempre estaremos trabajando por lograr la paz y la seguridad de Salvatierra.

Por otro lado, dijo que no es normal y que las personas no deben acostumbrarse a estos hechos violentos.

La lucha no mengua, es un imposible que se pueda terminar por completo con la delincuencia, si bien ellos mutan nosotros tenemos que evolucionar e ir más allá siempre buscando la colaboración con la autoridad más cercana y de la ciudadanía, no es normal y no debemos acostumbrarnos a este tipo de hechos, no es normal que gente tan joven fallezca en estas circunstancias, no es normal que los padres de familia estén llorando a sus hijos el día de hoy, jóvenes con tanto futuro”.