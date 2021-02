Pide Arzobispo festejar Día del Amor en familia

LEÓN, Gto.- El Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, hizo un llamado a los fieles católicos a festejar el Día del Amor en familia, y construir una sociedad fraterna y digna, con base en la amistad.

“Necesitamos del amor y la amistad, principalmente en la familia, en las comunidades. Reconstruir a esta sociedad requiere de seres amigables; todo lo contrario al amor y la amistad es la frustración, es el coraje, es la amargura, y todo eso destruye al ser humano”.

Apuntó que para los cristianos, el primer distintivo debe ser amar a los demás, “pues nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos y sus hermanos”.

El Prelado dijo que no se puede vivir solo y se requiere la comunión con los demás.

“El ser humano está hecho para la relación, no podemos vivir solos. Las mismas sagradas escrituras dicen que un amigo no tiene precio. Un amigo tiene un gran valor”, señaló.

“La amistad tiene muchos rostros: el del matrimonio, de los hermanos, de los compañeros de trabajo”, finalizó.



Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.