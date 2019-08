Pide Calderón más apoyo a Guanajuato

León.- El expresidete de la República Felipe Calderón Hinojosa demandó a la Federación atender la grave crisis de seguridad en Guanajuato.

“Que el Gobierno Federal haga un compromiso mucho mayor y esté a la altura del reto que está enfrentando Guanajuato, porque a grandes males grandes remedios. Tiene que haber una gran presencia Federal aquí, y también el Estado tiene que reescalar las capacidades para hacer cumplir la ley.

“Tiene que imperar el Estado de Derecho, y eso no podrá conseguirse sino hasta que se fortalezcan las capacidades institucionales no sólo del Estado de Guanajuato sino las federales en esta entidad”, declaró el ex Presidente en entrevista luego de una charla ante poco más de 200 personas en León.