Pide Córdova Villalobos 'no inventar hilo negro' en Salud

León.- “Aquí no se puede reinventar el hilo negro de la noche a la mañana, querer hacer todo diferente, cuando ya hay una experiencia adquirida por años y años”, expresó José Ángel Córdova Villalobos, quien fue Secretario de Salud federal, en el periodo 2006-2011.

Esto al cuestionarle sobre los cambios en materia de salud que ha hecho y pretende hacer la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Las modificaciones han provocado desabasto de medicamentos, más recientemente de vacunas y ahora hay preocupación por la inminente desaparición del Seguro Popular.

El doctor Córdova Villalobos sostuvo que la Secretaría de Salud es quizás de las áreas menos politizadas dentro de las administraciones, por ende no debe haber rivalidades entre diferentes gobiernos y se debe dar continuidad a lo que realmente funciona.

Creo que en salud no se vale (la rivalidad), porque ya hay mucha experiencia adquirida de secretarios de todas las afiliaciones partidistas o incluso sin afiliación partidista, entonces no es una cuestión de partidos”, apuntó.

Córdova Villalobos señaló que el recorte presupuestal que se ha da producido en salud es delicado, pues en esta área no solamente son importantes los conocimientos, sino también los recursos, materiales y humanos.

Explicó que parte del problema de la licitación para la adquisición de medicamentos este año, se debió a que la oferta que se hizo por muchos medicamentos, estaba por debajo del costo mismo.

Ya no digamos del medicamento, de por ejemplo los blísters, las cajas, entonces así los laboratorios no pueden venderlos y ni siquiera les sale lo que les cuesta. Sí creo que hay que tratar de conseguir como dicen: bueno, bonito y barato, pero todo tiene un límite, porque si no, ahí sí nos ponemos en riesgo de que nos digan no te vendo, se encuentran estas licitaciones desiertas y hay que ver quién te los surte y esto genera un riesgo de desabasto”, apuntó.