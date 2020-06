Pide Elvira a Estado y Federación asumir responsabilidad tras liberación de mamá de 'El Marro'

Celaya.- Tras la liberación de la mamá del líder criminal que opera en la región, la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua pidió al gobierno federal y estatal asumir su responsabilidad.

Que asuman lo propio, lo que si es cierto es que nosotros no lo merecemos y ya no podemos cargar con esto, no es correcto y no se vale”, aseguró.