Pide Gobierno de Celaya no utilizar pirotecnia durante la temporada

Celaya.- El Gobierno municipal de Celaya exhortó a la ciudadanía a evitar la quema de pirotecnia en los festejos navideños, e informó que las personas que realicen fogatas o quemas de llantas podrían ser multados por hasta 24 mil pesos.

El director de Medio Ambiente, Gastón Peña Maldonado, explicó que la principal causa de contaminación en esta época del año es la quema de pirotecnia, además de las quemas de llantas y basura y el encendido de fogatas.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a que no hagan fogatas, no quemen llantas, que los propietarios de lotes baldíos los mantengan más limpios para que no haya accidentes con fuegos pirotécnicos. Lo ideal es quedarse en casa en familia, no es momento para salir ni hacer fiestas fuera del hogar, hago un llamado a que todos tengamos civismo y el criterio para que entre todos nos cuidemos”, solicitó el funcionario.

Las multas por quemas de cualquier tipo van desde 4 mil pesos hasta 24 mil pesos a los responsables de los predios en donde se genere el incendio.

El último accidente grande en la ciudad ocurrió en la colonia Fovissste.

En lo que va del año, en Celaya se han activado seis fases preventivas de contingencia ambiental que han abarcado 13 días, en donde la calidad del aire ha sido incluso extremadamente mala.

Desafortunadamente, en esta etapa del año, el aire frío no deja subir ni circulan las partículas contaminantes que normalmente flotan en el ambiente”

Finalmente, la encargada de Proaire, Cynthia Casas Villanueva, explicó las acciones que tendrá la dirección de Medio Ambiente para disminuir los efectos de la contaminación ambiental como informar y sensibilizar a la población sobre la actualidad de la calidad del aire, mitigación de fuentes generadoras y la coordinación entre dependencias para identificar fuentes de emisión.