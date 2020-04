Pide Iglesia Católica a fieles no visitar templos en Semana Santa

León, Guanajuato.- Monseñor Rodrigo Barceló Gómez, de la Arquidiócesis de León, invita a los fieles católicos a vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en casa y no asistir a templos ante el riesgo de contagio del coronavirus.

Hizo un llamado a los fieles católicos a reforzar la fe desde el hogar.

Señaló que este momento debe aprovecharse para renovar la fe y que este año se debe aprovechar para pensar en Cristo.

Es un año que nos toca vivir la Semana Santa de manera diferente, no de la manera tradicional que es con manifestaciones públicas en los templos, en las calles, visitar los 7 templos, todo aquello a lo que estamos acostumbrados. Nos corresponde estar en nuestras casas, no salir, no acudir a las Iglesias”, mencionó el sacerdote.