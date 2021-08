León, Guanajuato.- Alcaldes que trabajen en equipo, sin colores de partidos, les pidió la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, en el Congreso de Autoridades Electas.

“Los ciudadanos están cansados de que nos peleemos y que los colores nos dividan. Los que están a un lado (en el ayuntamiento) son aliados, construyamos juntos”, expuso en su charla titulada “Gobernabilidad: El Municipio pieza clave en Guanajuato”, con la que cerró el Congreso de tres días en Poliforum León.

La funcionaria estatal les recordó a los alcaldes que no gobiernan solos, que la fuerza es el trabajo de todo un Ayuntamiento integrado por representantes de distintas fuerzas políticas, las cuales reflejan la pluralidad de sus municipios.

“Seguramente habrá diferencias políticas, se vale, es parte de la democracia, pero no hay que perder de vista que el objetivo es que al municipio le vaya bien”, dijo.

El llamado fue a hacer equipo y no verse como enemigos políticos. Les habló de aprovechar el talento de todos en el Ayuntamiento y la vocación de servicio.

“No dejen de escuchar, el reclamo es que ya no regresamos con los ciudadanos después de una elección, y eso desprestigia a la política. Gobernamos para todos”.

A alcaldes (as), síndicos (as) y regidores (as) de los 46 municipios les dijo que en la tarea de gobernar no están solos y que el Gobierno del Estado tiene el compromiso de ser ‘daltónico’, es decir, no observar colores de partidos y gobernar para todos.

“Necesitamos municipios fuertes, seremos un Gobierno de puertas abiertas”, dijo.

Libia les pidió no aislarse y buscar siempre la colaboración con el Gobierno del Estado y con la Federación, porque ningún municipio podrá ante los retos solo.

Otra recomendación de la Secretaria de Gobierno fue la de escoger muy bien a su equipo y advertirles que no compran un boleto por tres años, que estarán sujetos a una evaluación permanente y si no dan los resultados habrá que hacer cambios.

Les recordó que siempre es mejor asesorarse que equivocarse y les pidió ser transparentes, realizar sesiones de comisiones y Ayuntamiento abiertas y, aunque no haya obligación legal, presentar al entrar sus declaraciones 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de conflictos de intereses) para mandar el mensaje que no ocultan nada.

Paridad en gabinete

También les pidió privilegiar la integración paritaria de los gabinetes municipales.

“No quiero escuchar que no hay mujeres, sí hay muchas mujeres preparadas”, dijo.

A nivel federal y local ya se dio una reforma constitucional sobre la paridad total, aunque faltan las leyes secundarias que la aterricen.

Sin embargo Libia García les pidió avanzar no por una obligación sino por la convicción de creer en las mujeres.

Pidió levantar la mano a quienes han sufrido de violencia política durante la campaña, y varias lo hicieron.

Les dijo que en su gobierno eso puede recrudecer, “pero no están solas, estamos atentos, no vamos a permitir ese tipo de violencia”.

Antes de clausurar el Congreso de Autoridades Electas la Secretaria de Gobierno hizo pasar al frente con ella para presentarles a su equipo de trabajo y ponerlo a sus órdenes con el compromiso de total apertura, diálogo y construcción de acuerdos.

