Pide Medina Plascencia que la Federación haga su chamba en seguridad

Guanajuato.- Ante la ola de violencia que vive Guanajuato el ex gobernador panista, Carlos Medina Plascencia llamó a la Federación a hacer su parte y enfrentar al crimen.

Es responsabilidad de éste (el Gobierno federal) la delincuencia organizada, delitos en las vías federales, el robo de energéticos (huachicol), drogas, que son los que más generan delitos de alto impacto”, fue la respuesta del militante panista a un cuestionario para reflexionar sobre las condiciones de seguridad en la entidad.

Por lo demás hizo llegar las líneas de comunicación que maneja el PAN para el tema de seguridad pública y los cuestionamientos a Guanajuato desde la mañanera.

Demandan que la Federación haga su chamba en seguridad y no juicios políticos.

Mencionan que en Guanajuato se han implementado acciones y estrategias para detener la violencia “pero el Gobierno federal no combate a la delincuencia organizada. La política de tolerancia y complacencia que ha implementado el Gobierno federal hacia los grupos criminales del narcotráfico ha incrementado la violencia en todo el país”.

El PAN reitera que los dos años del gobierno de López Obrador han sido los más violentos del siglo y no hay una estrategia de seguridad nacional eficiente.

Hacemos un llamado para que el Presidente de la República deje de lucrar con el tema de seguridad y que ponga manos a la obra para dar resultados en el corto plazo. No será mediante la asignación de culpas como detendremos la violencia en nuestro estado”, plantea el bloque panista.

También insisten en que AMLO no quiere a Guanajuato porque fue el único estado donde perdió las elecciones y aquí tiene una aprobación mínima de su gobierno.

Vemos con preocupación que el Presidente de México usa nuevamente el espacio de la mañanera para golpear y atacar a Guanajuato, un estado que no quiere porque aquí no funciona su política electoral”, es la postura panista.

Carlos Medina, ex Alcalde, ex Diputado federal y ex Senador, recomendó el libro “Vacíos de poder en México” (cómo combatir la delincuencia organizada), de Edgardo Buscaglia, para entender un poco más de la crisis de seguridad.

En el presente mes son varios los hechos delictivos que han azotado al estado.

Agrupaciones de actores no estatales siempre se disputan con violencia y corrupción los vacíos que deja un Estado”, dice un párrafo subrayado por el panista.

También destaca del libro en donde propone “la creación de un plan de prevención que asigne al Estado un papel de coordinador de una red nacional de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la prevención social, a través de una ley de pacificación ciudadana y prevención social que aún no existe en México”.

Además de valorar la función de las policías comunitarias como primer contacto.

Quieren más inteligencia en seguridad

En tanto el priista y presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato, José Luis Romero Hicks, propuso la instrumentación de cámaras con software de reconocimiento facial que está probado inhibe la operación de delincuentes.

Tener cámaras de seguridad es insuficiente, debemos dotarlas de inteligencia”.

También se refirió a las bondades de la política pública de cero tolerancia.